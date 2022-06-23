Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится реформа армии и одна из моделей предполагает, что перед получением высшего образования сначала нужно будет отслужить. Об этом он сообщил во время общения по видеосвязи с израильскими студентами, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, на вопрос об организации призыва граждан на службу по примеру Израиля, когда гражданин сначала должен пройти службу в армии и только затем может получить высшее образование, украинский президент ответил, что этот вариант рассматривается.

«Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, изменения затронут систему комплектования и расчет минимального числа военнослужащих.

Он также добавил, что «подход будет изменен и для студенчества», но не уточнил, будут ли призывать в армию Украины женщин.