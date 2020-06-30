Зеленский дал Саакашвили «революционное» поручение

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили рассказал об особом поручении президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина«.

Михаил Саакашвили согласно поручению главы государства должен заняться обсуждением фундаментальной концепции новой судебной реформы. Нацсовет реформ изучит и обсудит эту проблему на заседаниях, которые состоятся в июле текущего года.

«Президент поручил к следующему Нацсовету реформ подготовить фундаментальнейшую концепцию революционной судебной реформы. Ни половинчатых мер, ни полумер, президент четко сказал: судебная система. К следующему Нацсовету, который состоится в июле», — объяснил Михаил Саакашвили.

Председатель исполкома Национального совета реформ отдельно обозначил тот факт, что правительство Украины собирается ввести концепцию, фундаментально отличающуюся от нынешнего состояния судебной власти в государстве. Владимир Зеленский уверен, что такая реформа не просто должна быть проведена, но ее следует начать как можно раньше.

«Это будут не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе. Этот вопрос является очень принципиальным для Владимира Зеленского, он очень радикально настроен. И даже, если нужно провести через референдум, я думаю, президент на это пойдет. Даже если будет сопротивление в Раде, сопротивление коррумпированного судебного корпуса, этот беспредел должен закончиться», — резюмировал Михаил Саакашвили.