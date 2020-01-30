Зеленая неделя в Берлине: чем удивлял Азербайджан посетителей крупнейшей выставки

Фариз Гасымлы (Берлин), специально для #

11 предприятий Азербайджана приняли участие на прошедшей в Берлине Международной Зеленой неделе — крупнейшей в мире выставке самых разных отраслей и направлений сельского хозяйства.

Знаменитая Зеленая Неделя, которая проходит 10 дней, и далеко не такая «зеленая», в этом году оказалась еще и юбилейной – 85-ой. Проводится она ежегодно в Берлине с 1926 года, за исключением нескольких лет в первой половине 20-го века, когда выставку не могли проводить из-за инфекционных болезней и войны.

За свой солидный возраст это мероприятие превратилось из небольшой местной ярмарки в масштабное и важнейшее событие в мире аграрной и смежных промышленностей, привлекающее внимание ведущих мировых предприятий.

Выставка мгновенно становится темой номер один в немецкой столице и за ее пределами и посещается целым рядом политиков, дипломатов, фермеров и промышленников.

На открытии Зеленой Недели 2020 приняли участие члены германского и хорватского правительства (Хорватия — страна-партнер Зеленой Недели 2020), включая министров сельского хозяйства обеих стран, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, мэра Берлина Михаэля Мюллера, послы и дипломаты множества стран мира.

В целом были представлены более 1800 производителей из 72 стран мира. За 10 дней работы, выставка привлекла более 400 000 посетителей.

Насчет «зелености» — название выставки носит несколько условный характер. Выставка далека от экологичности или защиты животного мира: на ней присутствуют павильоны изделий из натуральных мехов и кожи, доминируют мясные изделия, а также открыт огромный амбар, где выставлены самые разные домашние животные — коровы, бараны, ламы, свиньи, куры, лошади и т.д, что означает транспортировку животных и хранение на очень ограниченном пространстве в течение 10 дней, чему из года в год противятся защитники животных.

Попытки эти безуспешны — выставка пользуется бешеной популярностью среди населения и приезжих, а также поддерживается мощным лобби фермеров.

Стоит отметить, что в этом году на выставке наблюдалось много новых предприятий, ориентированных на экологичность продукции, а также на производство животной продукции при должном отношении к животным. Тема экологической ответственности, климатических изменений не могла обойти и не обошла Зеленую неделю в этом году — политики и фермеры говорили об этих острых, актуальных проблемах, призывали к действиям.

Речь шла не только о защите климата, но и о защите участниками сельского хозяйства, налаживании диалога и эффективной работы между фермерами, политиками, промышленниками и потребителями.

Азербайджан участвовал на Зеленой Неделе уже 12-ый раз. 36 из 72 стран, в том числе и Азербайджан, имели официальные национальные павильоны, то есть были представлены при государственной поддержке.

В нашем случае, участие страны было организовано непосредственно АЗПРОМО, имеющим уже большой опыт в организации данной выставки и подобных мероприятий в целом, а также поддержано министерством экономики.

Секция Азербайджана с более чем 180 продуктами занимала площадь 98 квадратных метров. Особым успехом потребления пользовалась алкогольная продукция НЗС, конфитюры и варенье, и, конечно же, наш знаменитый гранатовый сок, уже успевший зарекомендовать себя на Зеленой неделе за эти годы.

Очень радует, что гранатовый сок, представленный также в виде натуральной линии — уже несколько лет можно приобрести не только на выставке, но и заказать, будучи в Германии и других странах! Компания Azgranata предоставляет такую возможность, производя сок в пригороде Берлина. Особым интересом пользовалась продукция AzRose — высокачественные масла и экстракты, которые были выставлены впервые, однако не продавались, а носили пока что ознакомительный характер.

Были представлены масла розы, мяты и лаванды. Несмотря на то, что товары не имели ценников, посетители выставки активно интересовались продукцией, ценами, происхождением, качеством, характеристиками. Компания AzRose LLC имеет весьма амбициозные планы — в течение 3 лет выставить позиции своих товаров на первый ряд в своей отрасли в мире, в которой на данный момент доминируют болгарские и турецкие производители.

Было особенно приятно, что наша страна осваивает такую нишу как продукция натуральной линии, причем отличаясь качеством, и подчеркивая при этом традиционность, ведь аромат экстракта розы хорошо известен в каждом азербайджанском доме.

От себя добавлю, что хотя наш стенд оставил в целом положительные впечатления и порадовал новинками, мне, как постоянному участнику Зеленой недели, хотелось бы, чтобы на стенд в будущем вернулись национальные декорации, проходила бы снова живая деятельность, как, например, выпечка национальных сладостей, а также снова были бы выставлены такие экзотичные, покорившие в свое время публику товары, как ликеры и вина из айвы и граната.