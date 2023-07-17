Интервью # с проживающим в Германии музыкантом, лауреатом международного конкурса, скрипачом Огтаем Зейналов-Шубертом:

-Расскажите пожалуйста о себе.

-Родился я в Азербайджане, в городе Баку. Музыке в нашей семье уделялось особое внимание. Моя мама, доктор философии, пианистка. Мой дедушка родом из Карабаха не был музыкантом, но прекрасно играл на фортепиано и на таре. Бабушка, которая работала в сфере медицины, великолепно пела, закончила музыкальное училище по классу вокала, даже пела в дуэте с народным артистом Азербайджана Лютфияром Имановым.

В нашем доме постоянно звучала музыка. Неудивительно, что как я научился ходить, то сразу побежал к фортепиано.

В годы моего детства мама писала диссертацию и часто с этой целью ездила в Москву. Меня оставляли на попечении бабушки и дедушки. В один прекрасный день, когда мама вернулась из очередной поездки в Москву, она обнаружила, что я сам в 3 года научился играть на фортепиано, подбирал любимые песни, классические произведения.

Музыканта из меня делать не собирались, мама отдавала предпочтение техническим наукам. В 6 лет меня отдали для общего развития в музыкальную школу N 23 по классу «скрипка». Мои успехи не заставили себя долго ждать. В очень скором времени я начал участвовать на республиканских конкурсах и смотрах, где занимал призовые места. И таким образом музыка взяла своё.

После окончания 23-й музыкальной школы я продолжил своё обучение в Республиканской Гимназии Искусств. Позже поступил в Бакинскую Музыкальную Академию в класс профессора Фатимы Идятулиной, которая положила основу в моем формировании как музыканта. На первом же курсе музыкальной академии меня пригласили работать в Государственный камерный оркестр, а на третьем курсе я стал уже работать в Государственном симфоническом оркестре под руководством незаменимого маэстро Рауфа Абдуллаева.

Нагрузка была очень большая, так как совмещать работу с учёбой было не так уж и просто, а параллельно надо было играть сольные концерты, так как это была моя основная цель. Но Бакинскую музыкальную академию я закончил с отличием.

— A как вы оказались в Германии?

— У меня не было в планах уезжать из Азербайджана. В мои студенческие годы в Баку часто приезжал всемирно известный музыкант Мстислав Ростропович. Он играл концерты и проводил мастер-классы. Мне посчастливилось получить урок у этого гениального музыканта, на тот момент я играл концерт Брамса.

После мастер-класса он посоветовал мне продолжить учёбу в Германии, даже написал рекомендательное письмо. Я начал интенсивно готовиться к вступительным экзаменам. Удача мне улыбнулась, и в 2003 году я поступил в университет Фолькванг в городе Эссен в класс народной артистки Грузии, заслуженной артистки России, лауреата международных конкурсов, профессора Наны Яшвили. Она была студенткой одного из самых ярких представителей советской скрипичной школы Леонида Борисовича Когана. По просьбе Ростроповича финансовые расходы за моё обучение взял на себя Фонд Друзей Культуры Азербайджана, во главе которого стояла уважаемая Мехрибан Алиева.

Пребывание в Европе изменило мои взгляды на жизнь, а также мировоззрение и восприятие музыки. Начал понимать, что попал в мировой центр музыки, где меня окружают потрясающие музыканты и известные педагоги. Помимо моего педагога, гениального музыканта профессора Наны Яшвили, которая делилась со мной всеми секретами исполнительского мастерства, мне посчастливилось познакомиться и пообщаться с такими музыкантами как Роза Файн, Захар Брон, Елизавета Гилельс, на гаммах которых выросло целое поколение выдающихся музыкантов.

Если раньше я просто эмоционально, красивым звуком пытался сыграть какое-то произведение, то сегодня для меня важно передать суть произведения, следить за правильным построением фраз, передать то, что чувствовал и хотел рассказать через музыку композитор, его мысль. Как бы быть посредником между композитором и слушателями.

За 20 лет моего пребывания в Европе я сыграл немало концертов. В какой-то момент мне захотелось делиться своими знаниями и опытом с другими, так я начал заниматься педагогической деятельностью. Среди моих воспитанников немало лауреатов международных конкурсов.

— Насколько в Германии знакомы с классической азербайджанской музыкой?

-К большому сожалению я не могу сказать, что в Германии и в целом в Европе публика близко знакома с азербайджанской классической музыкой. Очень часто после концерта ко мне подходили люди из зрительного зала и с восторгом спрашивали про сыгранные произведения азербайджанских композиторов.

В моём концертном репертуаре и репертуаре моих учеников произведения азербайджанских композиторов занимают всегда особое место. Думаю, что каждый азербайджанец старается по возможности пропагандировать азербайджанскую музыку. Но это долгий процесс. И если мы все дружно постараемся, то у нас всё получится.

— Планируете ли вы в ближайшее время концерт на Родине?

-Да, конечно. Являясь гражданином Германии, я никогда не забываю о своей Родине – Азербайджане, который всегда в моём сердце.

Этой осенью мы с моим другом талантливым пианистом, лауреатом международных конкурсов Тогрулом Гусеинли планируем сыграть концерт в Баку. В данный момент ведутся переговоры по уточнению даты и места проведения концерта.