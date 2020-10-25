Заявление помощника Президента в связи с визитом французских парламентариев на оккупированные территории

В армянских СМИ сообщается о визите французской парламентской делегации в Армению и на оккупированные территории Азербайджана.

Об этом журналистам заявил помощник Президента АР — завотделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, визит парламентариев в Армению носит односторонний и предвзятый характер в условиях продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана, использования официальным Ереваном баллистических ракет, метода террора и средств массового уничтожения против гражданского населения АР.

«Ни для кого не секрет, что большинство членов данной делегации имеет связи с армянскими лоббистскими кругами и финансируется ими.

Франция является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая должна обеспечить нейтралитет и беспристрастность в посреднической миссии. Этот визит компрометирует нейтралитет Франции как сопредседателя МГ ОБСЕ.

Провокационные шаги подобного рода в такой деликатный момент вызывают серьезное и справедливое возмущение азербайджанской общественности», — сказал Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что указанный визит не способствует деэскалации напряженности в регионе.

«Напротив, это еще сильнее провоцирует Армению на совершение новых военных преступлений против гражданского населения Азербайджана, в частности детей, продолжение оккупационной политики в отношении нашей страны.

Мы рекомендуем парламентской делегации Франции на встрече с премьер-министром Армении напомнить об ответственности, которую он несет за военные преступления, в том числе гибель мирных жителей, за обстрел Гянджи, Тертера, Мингячевира и других городов Азербайджана баллистическими ракетами», — сказал помощник главы государства.(oxu.az)