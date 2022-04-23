В связи с весенним потеплением и снижением стоимости голубого топлива на спотовом рынке привело к сокращению объема заявок на поставки российского газа.

Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

«Номинация на прокачку газа РФ в регион на 23 апреля составляет 48,8 млн кубометров, заявка на 22 апреля была 58,5 млн кубометров», — сказано в сообщении компании.

Это минимальный уровень за последние два месяца (с 19 февраля).

Если импортный газ поставляется по биржевому индексу «на месяц вперед» (у «Газпрома» около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около 1 400 долларов за тысячу кубометров. Контракт «на день вперед» на спотовом рынке сейчас — 1 029 долларов за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам.