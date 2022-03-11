В Туркменистане в субботу, 12 марта пройдет голосование на президентских выборах.

По данным ЦИК Туркменистана, на пост главы государства претендуют девять кандидатов: Сердар Бердымухамедов, Агаджан Бекмурадов, Бабамурат Мередов, Какагелди Сариев, Бердимаммет Гурбанов, Максатмурат Овезгелдиев, Перхат Бегенджов, Максат Одешов и Хыдыр Нуннаев.

Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил ранее, что не будет повторно баллотироваться на выборах и поддержит приход к власти молодежи.

Бердымухамедов сообщил о намерении использовать свой политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты (правительственный орган).

За выборами будут наблюдать наблюдатели от Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и ряда зарубежных стран.

Процесс голосования продлится с 07.00 до 19.00 по местному времени.

Правом голода обладают все граждане Туркменистана, достигшие 18 лет. (Агентство Анадолу)