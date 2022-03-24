Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове временами будут идти дожди, утром постепенно прекратятся, днем будет в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем — 7-9° тепла, в Баку ночью — 4-6° тепла, днем — 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах — снег. Днем осадки прекратятся. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем — 10-15° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, в высокогорье 15° мороза, днем — 0-5° мороза.