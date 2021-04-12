Завтра в Баку возможен кратковременный дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь, ночью и утром — туман, ветер умеренный северный.

На Абшеронском полуострове ночью — 9-11, днем — 15-19 градусов тепла, в Баку ночью — 9-11, днем — 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем — 45-55%.

В северных и западных районах страны ожидаются переменные грозовые дожди, местами интенсивного характера, град, в высокогорье — снег. Ночью и утром туман, восточный ветер местами будет усиливаться.