Завтра в Баку возможен кратковременный дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь, ночью и утром — туман, ветер умеренный северный.

На Абшеронском полуострове ночью — 9-11, днем — 15-19 градусов тепла, в Баку ночью — 9-11, днем — 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем — 45-55%.

В северных и западных районах страны ожидаются переменные грозовые дожди, местами интенсивного характера, град, в высокогорье — снег. Ночью и утром туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

 

 

| 2021-04-12T15:30:00+04:00 12 апреля 2021, 16:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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