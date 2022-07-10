Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем — 33-38, в Баку ночью — 22-24, днем — 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26°, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово — 26-27°.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 35-39, местами — 41, в горах ночью 8-13, днем — 23-28 градусов тепла.