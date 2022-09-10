Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны дожди, северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, сообщает Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем — 23-26, в Баку ночью — 18-20, днем — 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, возможен град. Ветер порывистый восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем — 23-28, в горах ночью – 3-8, днем — 10-15 градусов тепла.