Обнародован прогноз погоды на 12 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Ночью и утром местами возможны дожди, будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 28-32° тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В горных и предгорных районах — ливни, град.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20 ° тепла.