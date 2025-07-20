21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем — 35-40° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм рт. ст. до 756 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем — 45-55%.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременный дождь и грозы, а также туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем — 36-41° тепла, в горах ночью — 15-20° тепла, днем — 28-33° тепла.