Завтра в Баку будет ветрено и дождливо

27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами интенсивные, днем будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер, временами усилится.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 75-85%.

26 ноября в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах — снег, ночью и утром — туман. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 2-6 градусов, днем 8-12 градусов телпа, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 ноября на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.