Завтра в Баку будет дождливая погода

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами ожидаются дожди, ночью и утром местами сильные, в отдельных местах туман, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем — 13-16, в Баку ночью — 8-10, днем — 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных территориях ожидается снег, местами сильный, ночью и утром туман.

Ночью — 6-10, днем — 14-19, в горах ночью — от 3 мороза до 2 тепла, днем — 4-8 градусов тепла.