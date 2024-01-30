Обнародован прогноз погоды на 31 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем 4-7 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 776 мм рт.ст. до 772 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2°мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла, ночью в горах 10-15° мороза, днем 0-5 ° мороза.

На дорогах в горных районах будет гололед.