Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 июня.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем — 27-30 градусов тепла, в Баку ночью — 22-24, днем — 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 35-40%.

На пляжах Абшерона ожидается усиление северо-западного ветра. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово — 23-24 градуса.

18 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер, в отдельных местах с усилением.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем — 34-39, в горах ночью — 12-17, днем — 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 июня на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.