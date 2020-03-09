Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков, не исключается туман.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 775 мм до 769 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман, скорость южного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла.