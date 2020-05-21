Завтра в Азербайджане погода прогреется до 36 градусов

22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром в горных территориях ожидаются грозы, кратковременные осадки. Ночью и утром туман, западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 18-23 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 22 мая на Абшеронском полуострове ожидаются колебания температуры в пределах нормы, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.