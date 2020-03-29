Завтра в Азербайджане ожидается дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Однако вечером местами возможен дождь, утром временами туман, умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 5-9, днем — 13-18, в Баку ночью — 6-8, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью — 75-85, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных районах – снег, местами сильный. Ночью и утром в отдельных местах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью — 3-8, днем — 16-21, в горах ночью — от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 5-7 градусов тепла.