Завтра в Азербайджане будет ветрено

Завтра в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 20-24, днем — 28-33, в Баку ночью — 21-23, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75, днем – 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона в течение дня временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

25-26 июня на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северного ветра, что благоприятно для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью — 20-25, днем — 34-39, в горах ночью — 11-16, днем — 19-24 градуса тепла.