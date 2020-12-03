Завтра Турция направит в Китай первый экспортный грузовой состав

Первый грузовой состав с экспортными товарами из Турции отбудет в Китай в пятницу, 4 декабря из Стамбула. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщили в Управлении государственными железными дорогами (TCDD) Турции.

В церемонии отправки состава примет участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Расчетное время отбытия состава со станции «Казлычешме» — 14.00 (15.00 по бакинскому).

Состав проследует через Анкару, Сивас и Карс, после чего через Грузию достигнет Азербайджана. Далее через Каспийское море товары будут доставлены в Казахстан и далее на город Сиань в КНР.

Общая протяженность маршрута состава, груженного 42 контейнерами с холодильниками производства Турции — 8693 км (2 континента, 2 моря и пять стран). Расчетное время в пути — 12 суток.

В ноябре 2019 года из КНР в Европу транзитом через Турцию был направлен первый грузовой состав, который проследовал через ж/д Баку-Тбилиси-Карс.