Завтра температура воздуха в Баку прогреется до 10 градусов

27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, ночью и утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов, в высокогорных районах 8-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.

| 2021-01-26T13:24:45+04:00 26 января 2021, 14:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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