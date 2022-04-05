Новые ограничительные меры Соединенных Штатов против России будут включать в себя в том числе запрет на все инвестиции в РФ.

Как сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на свой источник, США также намерены ужесточить санкции против российских финансовых институтов, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, о новых мерах будет объявлено 6 апреля. Как пишет агентство, санкции затронут определенное количество российских правительственных чиновников и членов их семей, а также некоторые госпредприятия РФ.