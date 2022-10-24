Завтра пройдет второе солнечное затмение в году.

Об этом сообщает кафедра астрофизики Бакинского государственного университета.

Частичное затмение начнется в 12:58 и закончится в 17:02. Его пик придется на 15:00. Астрономическое явление продлится 4 часа 3 минуты 50 секунд.

Его можно будет наблюдать на территории Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Азии.

У жителей Азербайджана также будет возможность стать свидетелями этого события. На территории Баку оно начнется в 13:59 и завершится в 16:30. Пик затмения придется на 15:17.