Завтра будет зафиксировано первое солнечное затмение 2023 года.

Как сообщили # в Шамахинской Астрофизической Обсерватории, во время гибридного солнечного затмения наблюдается кольцевое или полное солнечное затмение, в зависимости от местоположения наблюдателя вдоль центральной траектории затмения из-за кривизны поверхности Земли.

В большинстве случаев гибридные затмения начинаются как кольцевые, затем переходят в полные затмения, а затем снова в кольцевые.

Затмение начнется 20 апреля в 05:34:22 по бакинскому времени и завершится в 10:59:18.

Астрономическое явление продлится 5 часов 25 минут. Пик затмения придется на 08:16:49.

Полное затмение начнется в 06:36:56 и завершится в 09:56:36.

Явление полного затмения займет 3 часа 19 минут 40 секунд. Затмение будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, Австралии, Тихом океане, Индийском океане, Антарктиде. Затмение не будет наблюдаться на территории Азербайджана.

Второе солнечное затмение 2023 года произойдет 14 октября.