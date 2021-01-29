Завтра приступит к работе совместный турецко-российский Центр мониторинга в Карабахе

Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило посольство Турции в Азербайджане.

Х.Акар отметил, что завершена работа по созданию Совместного турецко-российского мониторингового центра. Центр, в котором будут нести службу турецкие и российские солдаты, завтра приступит к работе: «Верим, что центр, в котором будут работать 1 генерал и 38 наших военнослужащих, внесет вклад в мир и стабильность, будет способствовать поддержанию режима прекращения огня».

| 2021-01-29T19:49:19+04:00 29 января 2021, 20:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss