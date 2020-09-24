Завтра осадков не ожидается

25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70, днем 40-45%.

25 сентября в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, переменные осадки. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 24-29, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25-26 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.