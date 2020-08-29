Завтра и каспийскую икру найдут в кабинете министра обороны Армении

Пленение диверсанта Гургена Алавердяна — командира армянской диверсионной группы — не дает покоя высшим военным чинам Армении.

Армянская сторона никак не может смириться с реальностью: Алавердян — неудачный диверсант, и он был пленен азербайджанскими воинами.

Однако, несмотря на то, что все карты раскрыты, армянская сторона продолжает упорствовать.

Как передают армянские СМИ, потерявшийся в реальности министр обороны Армении Давид Тоноян говорит: «Ведется служебное расследование, также возбуждено или в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. В ходе этого расследования мы и поймем, как все это произошло.

Наша предварительная оценка следующая: наш военнослужащий заблудился и оказался на стороне противника. Мы еще должны выяснить, был ли он похищен или были какие-то иные обстоятельства. Исходя из этого, мы и начнем работать в разных международных структурах, в разных форматах».

Давайте по-полочкам разберем несуразное объяснение Тонояна: уголовное дело возбуждено или будет возбуждено? и в отношении кого? незадачливого Алавердяна, которого послали туда, где он рылом не вышел?

Далее. Тоноян говорит, что командир диверсионной группы Гурген заблудился. И о чем это свидетельствует? Только об одном: миф о самой «лучшей армии» разрушен в пух и прах.

И заметьте: это сделали не азербайджанцы, а армянское руководство в лице целого министра обороны Тонояна.

Кстати, буквально вчера тот же Тоноян высказал сомнение в том, что в «апрельской войне» 2016 года они одержали победу. Ну что тут сказать, смелый парень. Еще пара таких заявлений, и в кабинете Тонояна обнаружат миску с каспийской икрой. Азербайджанцы постарались?..