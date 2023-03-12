Обнародован прогноз погоды на 13 марта.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер к вечеру сменится периодически усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.