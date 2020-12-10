Завершился визит в Азербайджан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

10 декабря завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.

Турецкий лидер посетил Азербайджан с двухдневным визитом. Визит был приурочен ко дню празднования победы Азербайджана в Отечественной войне, которая началась 27 сентября с целью освобождения азербайджанских территорий от оккупации ВС Армении.

Р.Т.Эрдоган принл участие в торжественном параде Победы в Баку 10 декабря.

В рамках визита Эрдогана был подписан ряд двусторонних документов, которые будут способствовать развитию сотрудничества между двумя братскими странами.