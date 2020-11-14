Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе

В Анкаре завершились переговоры между представителями России и Турции в связи с совместным турецко-российским Центром мониторинга для контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Переговоры планируется продолжить в ближайшие дни.

«Вчера в Анкару прибыла делегация из России в составе 20 человек. Российская делегация встретилась с полномочными представителями Министерства иностранных дел Турции, а затем Министерства национальной обороны. На встрече, состоявшейся между высокопоставленными военными Турции и России, обсуждалась работа, которая будет проведена после прекращения огня в Нагорном Карабахе и ситуация в Сирии, особенно в Идлибе.

В ходе продолжающихся сегодня технических переговоров были обсуждены детали предстоящей работы в регионе после прекращения огня», — сообщили в министерстве.

| 2020-11-14T15:11:30+04:00 14 ноября 2020, 15:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss