Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе

В Анкаре завершились переговоры между представителями России и Турции в связи с совместным турецко-российским Центром мониторинга для контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Переговоры планируется продолжить в ближайшие дни.

«Вчера в Анкару прибыла делегация из России в составе 20 человек. Российская делегация встретилась с полномочными представителями Министерства иностранных дел Турции, а затем Министерства национальной обороны. На встрече, состоявшейся между высокопоставленными военными Турции и России, обсуждалась работа, которая будет проведена после прекращения огня в Нагорном Карабахе и ситуация в Сирии, особенно в Идлибе.

В ходе продолжающихся сегодня технических переговоров были обсуждены детали предстоящей работы в регионе после прекращения огня», — сообщили в министерстве.