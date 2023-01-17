Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за январь.

Как сообщили АПА в министерстве, 12 января были выплачены пенсии в Баку и Сумгайыте, а также по Абшеронскому району, а сегодня — всех лиц, проживающих в других регионах страны, в том числе, пенсии, назначенные на льготных условиях.

С начала этого года в пенсии включены 16,66 манатов (ежемесячная выплата от материальной помощи в 200 манатов, назначенная пенсионерам за прошлый год), и пенсии за январь выплачены с учетом этой суммы.

Также с начала этого месяца в пенсии лиц, которым она назначена на особых условиях, пенсионерам получающим надбавки за стаж (пенсионеры, имеющие военные и особые звания, госслужащие и др.) включена материальная помощь в размере до 10% от ежемесячной пенсии прошлого года.