Министры иностранных дел Канады и Дании подписали в Оттаве Договор о разделе острова Ганса в Северном Ледовитом океане. С 1973 года небольшой необитаемый остров в арктическом проливе Нэрса был спорной территорией. Он расположен ровно посередине между Канадой и принадлежащим Дании островом Гренландия, на границе их территориальных вод.

Остров Ганса получил известность как предмет самого мирного из территориальных конфликтов. В середине 1980-х на острове высадились канадские военные моряки, подняли над ним канадский флаг, а у флагштока оставили бутылку виски. Через несколько месяцев на остров прибыл датский министр по делам Гренландии, спустил канадский флаг и поднял датский, а вместо виски, который выпили сопровождавшие его моряки, положил бутылку датского аквавита и записку «Добро пожаловать на датский остров!»

С тех пор в течение 30 лет канадские и датские пограничники регулярно высаживались на острове, меняли флаги и оставляли противникам спиртное и письма.

По соглашению, заключенному в Оттаве, остров будет поделен между Канадой и Данией пополам. Таким образом у Дании с Канадой появится единственный участок сухопутной границы, его протяжённость — около километра. (svoboda.org)