Заслоны сняты: орды беженцев устремились в ЕС

Итак, дождались. Президент Эрдоган фактически исполнил свою давнюю угрозу в адрес Евросоюза – перестал сдерживать беженцев, которые находятся на территории Турции с 2016 года, когда Анкара и Брюссель подписали соответствующее миграционное соглашение.

По разным оценкам, в последнее время в Турции накопилось от 3,5 до 4,5 миллионов таких транзитных беженцев, большинство из которых сирийцы, но немало и афганцев, пакистанцев, индийцев. Последних Европа вообще легальными беженцами признавать не намерена, и давать убежище им не станет. Но Турция теперь открывает дорогу для всех, и большинство, судя по всему, хлынет туда без разбора. То есть, вполне возможно, ЕС столкнется с еще одним острым миграционным кризисом после того, что он пережил в 2015-16 гг.

Чего добивается этими действиями Анкара? С одной стороны, правда, что Европа, обещавшая выделить порядка 6 миллиардов евро на обустройство и содержание сирийцев и нелегалов на турецкой территории, до сих пор перечислила едва ли половину из этой суммы – и Эрдоган указывает на это. Но вряд ли это основная причина происходящего. Может быть, такими мерами Турция пытается заставить официальный Брюссель проявить больше внимания к вооруженному обострению ситуации в Сирии, и выразить свою четкую поддержку действиям Анкары.

Своим видением причин происходящего поделились с # известные эксперты.

Политолог Расим Мусабеков:

— На расстоянии трудно давать однозначные оценки и делать далеко идущие выводы, но полагаю, что Эрдоган использует пропуск беженцев из Сирии в ЕС для того, чтобы получить от него как финансовую, так и политическую поддержку. Ведь эгоистичный Запад привык читать всем лекции о гуманизме и морали, но втайне потирает руки в надежде на то, что как Турция, так и Россия войдут в клинч в Сирии, взаимно ослабнут и, отказавшись от державных амбиций, вновь станут «послушными учениками» и младшими партнерами Брюсселя и Вашингтона. В преддверии грядущего противоборства с Китаем Западу важно обеспечить послушание РФ и Турции.

Но если Москва ведет в Сирии геополитические игры, то для Турции эта соседняя страна и укрепление позиций на прилегающих к ее границам территориях имеет жизненно важное значение.

Хотя я не жду, что посредством пропуска беженцев Анкара вразумит ЕС, но при всех случаях давление, чтобы встряхнуть разнеженных европейских политиков, не лишне.

Однако решать проблему Сирии и защиты своих интересов Турции придется в жестком противоборстве с Россией и Ираном, но так, чтобы не скатиться к прямой войне. Последнее может стать катастрофой для всех вовлеченных сторон.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Вопрос конечно большой, объемный. Если говорить о беженцах, которые находятся сейчас там, в Турции, только часть из них транзитные. Это пакистанцы, афганцы, и другие, которые собираются переселиться в Европу. Но значительная часть из них, это сирийцы, которые покинули свои дома по независящим от них обстоятельствам. То есть, они вынуждены были сделать это. И они собираются вернуться на родину после того, как ситуация там нормализуется.

Таких там большинство. По разным оценкам, 80% от общего числа находящихся в Турции беженцев составляют как раз эти люди. События в Идлибе вынудили часть постоянных жителей этой провинции покинуть ее. Это порядка 500-700 тысяч человек. И вместе с теми беженцами, кто ранее обосновались в лагерях в Турции, их общее число приближается уже к 4,5 миллионам человек. Но это тоже не предел, поскольку события в Идлибе продолжаются и вероятно, число беженцев еще увеличится.

И Турция предпринимает свой шаг именно на этом фоне. Естественно, что после нового притока беженцев из Идлиба Анкара хочет, чтобы эту нагрузку ощутила и Европа. ЕС был интересантом тех событий, которые разворачивались в Сирии в начале десятых годов, сильно осуждал Асада и его режим, выражал поддержку действиям турецкой стороны. Однако впоследствии, на фоне других процессов – в Украине, в самом ЕС (Брексит и так далее) — сирийская проблема отошла на второй план. Следует также отметить, что Европу сейчас сильно волнует ситуация в Ливии, события вокруг Ирана, Афганистана.

В Турции от всего этого ничего не поменялось. Она как страдала от неурегулированности вопроса Сирии, так и страдает по сей день, неся основную тяжесть этой проблемы по сравнению со всеми другими внешними акторами, игроками.

ЕС, видимо, пытаясь не обострять отношений с Россией, а возможно, где-то и с Ираном, старался занять более мягкую позицию в отношении сирийского кризиса. Более того, в последнее время, на фоне обострения ситуации в населенных курдами регионах Сирии, европейцы стали все больше поддерживать именно курдов, а не турков.

Такое переформатирование европейской политики в сирийском направлении абсолютно не входило в планы Анкары, и я думаю, она дает понять, что не собирается мириться с таким поворотом ситуации, и напоминает ЕС, что в начале кризиса в Сирии Брюссель занимал совершенно иную позицию. Поэтому Турция обращает внимание на то, что все издержки теперь должны нести не только турки, но и Европа.

Как ЕС отреагирует на происходящее, какие меры он сможет предпринять, покажет время, но уверен, что безучастным он не останется. На фоне провалов переговоров внутри ЕС о формировании бюджетной политики Брюссель не заинтересован в дополнительных расходах, в частности – на новых беженцев. Поэтому предпринять какие-то действия они должны уже сейчас, практически в немедленном режиме. Думаю, что интенсифицируются переговоры с Анкарой, возможно, с другими участниками конфликта, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в районе Идлиба и обратить внимание на проблему беженцев. Сирийские беженцы – это проблема не одной Турции, а всего международного сообщества; всех внешних игроков, которые сегодня присутствуют в Сирии, а значит, несут ответственность за ситуацию в этой стране.