Защитники Отечества вынуждены сами покупать себе лекарства – Закон «О статусе военнослужащих» нуждается в изменениях

2 апреля 2021 года депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас выступил с критикой в адрес военного госпиталя Министерства обороны.

Как заявил депутат, деятельность госпиталя стала причиной серьезных жалоб со стороны участников войны.

«Работа госпиталя Министерства обороны вовсе не радует. Участникам говорят, лекарства покупайте сами. На какие деньги? Некоторым участникам войны, получившим ранения, еще не установлена степень инвалидности. Многие еще не уволены с военной службы. Участники войны, получившие ранения, также сталкиваются с трудностями при установлении инвалидности. Больше всего средств выделяется Министерству обороны. Также делаются добровольные пожертвования. Возникает вопрос: почему госпиталь Министерства обороны не организовывает лечение участников войны? Если речь идет о походе к врачу, то врач в районе ставит тот же диагноз», — сказал депутат.

Ответ Минобороны не заставил себя долго ждать. «Министерство обороны не может обеспечивать лекарствами уволенных в запас участников войны. «Мы организовываем лечение ветеранов, которые не уволены из рядов Вооруженных сил», — сообщил 3 апреля 2021 года исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, посвященном работе военных врачей.

Глава общественной организации «Забота об инвалидах Отечественной войны» Фиридун Мамедов подтвердил высказывания депутата Агиля Аббаса. «Нам ветеранам I Карабахской войны самим приходиться покупать себе лекарства. А эти лекарства очень и очень дорогие. Лишь находясь в больнице, мы можем рассчитывать на бесплатное поучение некоторых лекарств. Один из знакомых мне инвалидов войны, будучи лежачим больным, вынужден тратить всю свою пенсию на покупку памперсов, и поэтому у него нет возможности покупать себе лекарства», — сказал нам Фиридун Мамедов.

По словам военного юриста Тельмана Абилова, согласно Закону «О статусе военнослужащих» для того, чтобы военнослужащий мог получать медицинское обеспечение в военно-медицинских учреждениях после увольнения в запас, он должен прослужить хотя бы двадцать лет. «Причем в этом законе говорится лишь об офицерах. Право на медицинское обеспечение также предоставляется и сотрудникам полиции. При этом от них почему-то вовсе не требуется выслуга лет. И требование этого закона распространяется на всех полицейских, независимо от звания», — сказал # Тельман Абилов.

Мы решили проверить, соответствуют ли действительности высказывания Тельмана Абилова.

Согласно статье 13 закона «О статусе военнослужащих», право на медицинское обеспечение в военно-медицинских учреждениях сохраняется за лицами старшего и высшего офицерского состава, уволенными в запас или отставку по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов, семейным обстоятельствам и имеющими выслугу 20 лет и более, за другими офицерами, имеющими такую же выслугу и уволенными по болезни, а также членами их семей (женой, детьми до 16 лет) и женами умерших лиц старшего и высшего офицерского состава и пенсионеров из числа этих лиц, получающими пенсию по случаю потери кормильца.

А в статье 38 Закона «О полиции» говорится о том, что сотрудники полиции и члены их семей обеспечиваются государственным медицинским обслуживанием. Причем в Законе «О полиции» действительно ничего не говорится о выслуге лет, а также о том, какое звание должен иметь сотрудник полиции.

По мнению независимого депутата Агиля Аббаса, в Закон «О статусе военнослужащих» обязательно должны быть внесены изменения. «Право на медицинское обеспечение должно быть предоставлено всем военнослужащим независимо от выслуги лет и звания», — считает Агиль Аббас.

По мнению депутата, лидера партии Великого созидания Фазиля Мустафы, право на медицинское обследование должно быть предоставлено всем военнослужащим независимо от звания и выслуги лет. На вопрос о том, почему же в этом случае он сам не предложит внести изменения в Закон «О статусе военнослужащих», Фазиль Мустафа ответил, что, по его мнению, с такой инициативой должно, прежде всего, выступить Министерство обороны.

Мы пытались также узнать, обращалось ли Минобороны Азербайджана к Милли Меджлису с предложением о внесении изменений в закон «О статусе военнослужащих». Для получения ответа мы обратились к руководителю пресс-службы Минобороны полковнику Вагифа Даргяхлы, но, к сожалению, он отказался от комментариев.