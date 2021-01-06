Защита Ассанжа оспорит решение суда об отказе выпустить его под залог

Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа намерена оспорить отказ суда выпустить его под залог, сообщил журналистам возле здания магистратского суда Вестминстера главред Wikileaks Кристинн Храфнссон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.(РИА Новости)
| 2021-01-06T17:12:37+04:00 6 января 2021, 18:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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