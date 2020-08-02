Зариф: Террористы распространяют ненависть из своих убежищ в США и Европе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что террористы распространяют ненависть из своих убежищ в США и Европе, передает İRNA.

«Запад должен прекратить финансирование террористов», — написал он в Twitter.

«Террористы распространяют ненависть из своих убежищ в США и Европе. Они подстрекают и организуют убийства и беспорядки, и бесстыдно берут на себя ответственность за убийство ни в чем не повинных иранских мирных жителей. Хитрость и обман не могут скрыть это лицемерие», — добавил М.Зариф.

Согласно данным Министерства разведки, Джамшид Шармахд, который руководил вооруженными и диверсионными операциями в Иране из Соединенных Штатов, в настоящее время арестован.

Министр разведки Ирана Махмуд Алави рассказывая об аресте Джамшида Шармахда, лидера террористической группировки «Тондар», отметил, что это не первая сложная операция Министерства разведки такого рода.