Зариф: «Сегодня подготовлены условия для процветания Карабаха»

«Иран — самая близкая страна к месту конфликта, который к сожалению произошел в Нагорном Карабахе. Поэтому для нас урегулирование этого конфликта является очень важным с точки зрения нашей национальной безопасности». Как сообщает Report, об этом во время совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«После недавнего обострения конфликта в Карабахе летом и осенью прошлого года, ИРИ прикладывала огромные усилия для того, чтобы представить региональное решение. В этой связи я несколько раз проводил телефонные разговоры с господином Лавровым, спецпредставитель президента Ирана ездил в регион и представил наш мирный план по окончанию конфликта. Очень рады что усилиями РФ нашлось решение очень похожее на то, что мы предлагали и оно переведено на практическую плоскость», — сказал он.

«Сегодня подготовлены условия для процветания Карабаха, для сотрудничества и взаимодействия. Подготовлена почва для взаимодействия по экономическим и транспортным проектам в регионе. Мы сможем снизить исторические разногласия, сохранить жизни людей», — отметил М.Зариф.

По его словам, именной по этой причине он решил совершить визит во все три страны Южного Кавказа, а также Россию и Турцию, чтобы обсудить все проблемы. «Я рад, что реакция стран на эти соображения очень позитивна. Надеюсь, что и в оставшихся странах, которые я посещу, мы столкнемся с такой же реакцией. Нужно воспользоваться этой возможностью для создания лучшего будущего», — заключил министр.