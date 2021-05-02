Зариф извинился за высказывания о Сулеймани и России

Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл бывший командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.

«Я хочу подчеркнуть, что мои слова ни на толику не умаляют величия генерала Сулеймани и его незаменимую роль в восстановлении безопасности в Иране, регионе и мире. Надеюсь, народ Ирана, все почитатели генерала Сулеймани и особенно его близкие простят меня», — говорится в заявлении главы МИД, опубликованном в его Instagram