Зардушт Ализаде: «Южным Кавказом в обозримом будущем будут ведать Россия и Турция»

Джозеф Байден стал президентом, и тут уместно задаться вопросом, как будут складываться отношения между нашими странами при нем? Ведь в Азербайджане распространена точка зрения, что нашим властям традиционно гораздо удобнее и комфортнее вести дела с республиканскими администрациями Белого дома. А вот армянам – с демократическими.

И многих, конечно, интересует, а как Байден поведет себя в вопросе Нагорного Карабаха? Кому он захочет «показать зубы»? До сих пор Штаты в целом молчали, не особо вмешивались ни в войну, ни в ее последствия в виде Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября. Многие полагают, из-за того, что происходило это всё в разгар их президентской кампании. Но что теперь? Может ли быть у Байдена и его команды какая-то специальная программа, план в отношении Южного Кавказа? И в частности, относительно карабахского конфликта, российского военного присутствия на территории Азербайджана?

Важно тут, конечно, и то, каким будет отношение новой администрации к Путину, Эрдогану, какое у Байдена видение по этому вопросу. Вопрос в том, готовы ли американцы «отдать» наш регион двум нашим соседям. Или же это не в интересах Вашингтона?

Видимо, это зависит от того, есть ли у Америки какие-то интересы непосредственно в нашей стране — с экономической, политической, военной точки зрения.

Прокомментировать все эти ожидания # согласился известный аналитик Зардушт Ализаде:

— У населения бывших колоний обычно бывает преувеличенное мнение о важности их стран, что объясняется отсветом мощи бывшей империи на их сознании. Ну, какое может быть особое место Азербайджана во внешнеполитической стратегии США? Кто мы такие? Слаборазвитая страна мира с отсталым населением и обвиняемой в коррумпированности властью — вот по какой классификации мы проходим.

Это мое мнение, насколько я знаю США и нас самих. Но в любом случае, у Америки есть дело до всех в мире, в том числе и к Азербайджану США применяют некий свой аршин, исходя из добровольно выбранного нами места расположения в мировой табели о рангах.

Действительно, есть правда в том, что США сейчас заняты внутренними дрязгами. Байден, бесспорно, уже у власти, но внутренние проблемы США никуда не делись, и это означает, что еще некоторое время Вашингтон не будет обращать какое-либо заметное внимание на Южный Кавказ.

Это для нас хорошо, потому что нам надо юридически и дипломатически закрепить наш военный успех. Да и Армении этот период «беспризорности» может пойти на пользу, позволит ей, если повезет, задуматься над кардинальными вопросами своего бытия не в выдуманном мире своих желаний, а в мире реальных возможностей, с реальными соседями и в реальной истории.

Байден как минимум еще год не будет никому «показывать зубы», а будет восстанавливать черепки посуды в лавке, которые перебил слон по имени Трамп.

С Россией Байден будет строить отношения сквозь призму интересов американской политики «против Китая или за Китай», и в этом русле Карабахский вопрос вряд ли будет считаться важной картой.

Мой вывод: Южным Кавказом в обозримом будущем будут ведать Россия и Турция, которые будут использовать свой контроль над регионом как опцию для согласования своих национальных интересов с ведущими мировыми игроками. Америка никогда не контролировала наш регион полностью, и термин «отдать» не отражает реальность. Нельзя отдавать то, что не принадлежит тебе.

Чтобы понравиться Америке, наша власть сделала все, что было в ее силах. Больше того, что сделано, Азербайджан не в силах сделать, и США, понимая этого, ничего и не требуют.

Продолжать настойчиво требовать от населения и власти Азербайджана демократии и верховенства закона на фоне того, что происходит с этими понятиями в США, было бы уж слишком. Даже для Америки.

Что касается Второй Карабахской войны, какая разница Америке, кто победил в ней? И победитель, и проигравший являются клиентами гегемона.