Зараженный коронавирусом мужчина попал в Грузию через Азербайджан

Гражданин Грузии, у которого был выявлен коронавирус, доехал до родины на маршрутном такси, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в среду, сообщает sputnik-georgia.ru.

Вечером в среду в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По данным Минздрава, инфицированный — гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана. Мужчина 50 лет попал в Грузию через Азербайджан.

Гамкрелидзе не назвал личности зараженного, однако СМИ выяснили, что он живет в городе Марнеули (регион Квемо Картли).

Он ехал из Ирана в направлении Грузии на «маршрутке». Он не въезжал на территорию Грузии, но, когда на границе Грузии и Азербайджана у него появились определенные симптомы, на машине скорой помощи его доставили в Инфекционную больницу», — сказал Гамкрелидзе.

При этом он отметил, что несколько человек, которые ехали с ним, уже находятся на карантине в Азербайджане, еще один его попутчик – в Инфекционной больнице в Тбилиси, но коронавирус у него не подтвердился.

Гамкрелидзе отметил, что в грузинские специалисты сразу же стали выяснять, где мог заразиться пациент.

«Эти контакты начинаются с Ирана — с тех городов, где он был. Мы уже ночью сообщим об этом соответствующим ведомствам в Азербайджане», — сказал Гамкрелидзе.