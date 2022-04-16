Парламент Республики Молдова в окончательном чтении одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях, предполагающие, в том числе, запрет георгиевской ленты, а также знаков Z и V. Об этом 14 апреля сообщило местное издание NewsMaker.

Под запрет подпали «общеизвестные атрибуты и символы, которые используются в контексте … военной агрессии России против Украины», уточнило издание Noi.md.

Законопроект был одобрен голосами 53 депутатов (всего в составе парламента зарегистрирован 101), один законодатель воздержался, отмечает DW.

Перед голосованием члены Партии коммунистов Республики Молдова покинули зал заседаний в знак протеста. Депутаты от Партии социалистов Республики Молдова на заседании не присутствовали.

Согласно законопроекту — за изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты в Молдове физлиц собираются наказывать штрафом от 4500 до 9000 леев (226 — 452 евро) или от 30 до 60 часов общественных работ. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9000 до 18 000 леев (452 — 904 евро).

По словам автора законопроекта Лилиана Карпа (депутат от правящей Партии действия и солидарности, PAS), инициатива необходима в условиях войны в Украине и увеличения случаев использования этих символов на территории Республики Молдова.

Законопроект должен быть передан на подпись президенту Майе Санду. Положения документа вступят в силу с момента публикации в Monitorul Oficial al Republicii Moldova («Официальном мониторе Республики Молдова»). Ну, то что Санду сделает это, думается, ни у кого сомнений не вызывает.

Георгиевская лента как символ победы в так называемой Великой отечественной войне начала использоваться в России с середины 2000-х годов и постепенно фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. Она активно использовалась сепаратистами в Крыму и Донбассе с 2014 года.

А буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней, пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине.

Ранее, 1 апреля, парламентарии Украины приняли законопроект, согласно которому в стране запрещено использовать символы Z и V.

В конце марта парламент Латвии поддержал поправку к закону, запрещающую использование на публичных мероприятиях символов Z и V. Также эстонские власти разрабатывают законопроект о запрете георгиевской ленты и Z.

О том каково значение нового законодательного акта для самой Молдовы, а также с точки зрения ее солидарности с соседней страной, Украиной, рассказал # известный в Молдове политический комментатор Виктор Чобану:

— 9 мая всегда был политизированным праздником в РМ и использовался пророссийскими политическими силами – коммунистами и социалистами в качестве мобилизационной PR-акции. Марши, которые устраиваются ежегодно этими партиями, имеют мало общего с памятью и поминовением погибших во Второй мировой войне. Именно так, а не ВОВ, как это трактует избирательная советская и российская историография, для которой война почему-то начинается в 1941-м, а всё что было в 1939-1941 гг. умышленно замалчивается либо тенденциозно интерпретируется. Молдова не является правопреемником СССР, поэтому и отношение к войне не может, да и не должно быть идентичным с российским.

Что касается принятого закона – так празднование победы над фашизмом никто не запрещал. Хотя социалисты и коммунисты сразу заистерили, что это якобы попытка лишить их исторической памяти. Ложное утверждение. Марш они все равно проведут и будут демонстративно использовать ленточки, которые не имеют никакого отношения к победе над фашизмом и были придуманы в 2005-м кремлевскими политтехнологами в качестве скрепы. А знаки Z и V, которые использовались нацистскими дивизиями СС, – нынешними бездарными политтехнологами. Поэтому молдавский парламент вполне закономерно запретил использование этих символов, которые прямо ассоциируются с военной агрессией России против Украины. Это и жест солидарности с героически борющимся с оккупантами украинским народом. А если наши местные ватники хотят напрямую ассоциироваться с агрессором и оккупантом, что ж – это их выбор…