Заправки на востоке США испытывают нехватку топлива из-за проблем с трубопроводом

Автозаправочные станции на востоке США испытывают нехватку топлива на фоне приостановки из-за кибератаки работы трубопровода компании Colonial Pipeline. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на данные специализированных сайтов.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Северная Каролина, где запасы топлива исчерпаны по меньшей мере на 24,8% заправочных станций. Без бензина остались 15,4% заправок в Джорджии, 15% — в Вирджинии, 13,4% заправок пустуют в Южной Каролине. Начинает заканчиваться горючее в штатах Флорида (4,2% пустых заправок), Мэриленд (3,5%) и Теннесси (2,8%).

По мнению экспертов, опрошенных CNN, нехватка топлива вызвана в первую очередь паникой из-за приостановки работы трубопровода, на фоне которой местные жители скупают топливо впрок. «Спрос на некоторых рынках вырос в два-четыре раза, и система даже в штатном режиме не может его обеспечивать», — приводит телекомпания слова вице-президента ассоциации NACS, контролирующей работу заправочных станций, Джеффа Линарда. По его словам, продавцам «тяжело сохранять запасы топлива» в ситуации, когда потребители, приезжая на заправки, заливают топливо не только в бак автомобиля, но и во всевозможные емкости.

«Таким образом топлива лишаются те, кто в нем нуждается, а также встает вопрос транспортировки и хранения бензина, — указывает Линард. — Наличие емкости с крышкой еще не означает, что ее нужно заполнить горючим».