Ночью после очередного обстрела Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из повреждения последней линии связи с энергосистемой. АЭС перешла на работу дизель-генераторов.

Украинский «Энергоатом» обвинил в обстреле российские войска и сообщил, что запасов горючего для работы генераторов в таком режиме хватит на 10 дней. «Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны», – сообщили в компании.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что это «Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».

Накануне на Запорожской АЭС начались работы по перезапуску двух энергоблоков. Глава оккупационной администрации города Энергодара Александр Волга уточнил, что ранее все шесть реакторов ЗАЭС были остановлены.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин – наряду с документами об аннексии четырёх украинских регионов, в том числе Запорожской области – подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность России. (svoboda.org)