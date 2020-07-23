Записаться в школу, не выходя из дома: новые возможности для талантливых детей Азербайджана

Главное управление культуры города Баку запустило в Интернет новый образовательный портал — musiqi.edu.az.

Как сообщили # в пресс-службе управления, сайт создан с целью упрощение приема школьников в детские музыкальные школы и школы искусств столицы.

Так, зайдя на соответствующий раздел портала («Прием») можно осуществить подачу документов в режиме онлайн. Удобно, быстро, а главное, не нарушая эпидемиологические нормы в связи с пандемией Covid-19!

Родители смогут пройти регистрацию за своего ребенка, выбрав ближайшую от дома детскую музыкальную школу или школу искусств, где преподают интересующие их специальности. После успешного завершения регистрации, система определит уникальный код для школьника. Далее еще проще – нужно будет дождаться электронного письма, или звонка на указанный номер, чтобы узнать время и место проведения экзамена для поступления в ту или иную школу.

Для еще большего удобства создатели портала опубликуют в ближайшее время в разделе «Школы» перечень детских музыкальных школ и школ искусств города Баку. Также будут представлены такие разделы, как «Специальности», «Учебные пособия», «Мультимедиа», «Предложения и замечания», «Музыкальные инструменты».

С помощью этих и других разделов пользователи смогут познакомиться с огромной базой учебных пособий, особенностями музыкальных инструментов и расписанием уроков, также узнать об успехах, достигнутых школами в учебном году.

В разделе «Новости» можно будет отслеживать информацию о локальных и международных конкурсах для детей и подростков.