«Западные страны не спешат продавать такое оружие стране, которая находится в орбите российского влияния»

«Эффективность ударных дронов ВС Азербайджана превзошла все ожидания».

Об этом # заявил украинский военный эксперт, автор книги «Меч и огонь Карабаха. Хроника незнаменитой войны. 1988-1994» Михаил Жирохов.

По его словам, как показали военные действия в Нагорном Карабахе, беспилотные летательные аппараты в современных войнах являются одним из важных факторов боеспособности армии.

«И особенно это касается ударных дронов ВС Азербайджана, эффективность которых превзошла все ожидания. Причем основной урон ПВО противника был нанесен дронами – камикадзе, или правильнее говорить о барражирующих боеприпасах, израильского производства. Азербайджан за последние годы закупил практически весь ассортимент, который может предложить израильская оборонная промышленность. Кроме того, развернуто и лицензионное производство беспилотников непосредственно в стране», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что азербайджанские генералы смотрели в будущее. «Важным элементом победы в горных условиях оказалось грамотное использование беспилотников турецкого производства «Bayraktar ТВ2». Полученные относительно недавно, они тем не менее «ответственны» за уничтожение или повреждение большей части армянской бронетехники», — сказал Жирохов.

Он также отметил, что еще одним неприятным сюрпризом для всех стран, на вооружении которых есть зенитно-ракетные комплексы С-300 и вообще комплексы советского-российского производства, стал тот факт, что они крайне уязвимы для ударов с воздуха дронами.

«Об этом свидетельствует как полное уничтожение армянской системы ПВО в Карабахе в первые часы наступления (ЗРК «Стрела-10», «Оса»), также и уничтожение расчетов и самого комплекса С-300 в последующие дни», — заявил он.

Касаясь ответных действий, Жирохов отметил, что Армения не обладала такими возможностями для создания парка беспилотной авиации – причем не только финансовыми, но и геополитическими.

«Основной поставщик оружия — Российская Федерация просто не обладает аппаратами такого типа, а западные страны не спешат продавать стране, которая находится в орбите российского влияния. Поэтому применение беспилотников местного производства было крайне ограниченным и откровенно провальным», — отметил эксперт.

Вместе с тем, считает он, на нынешнем этапе беспилотная авиация обладает определенными недостатками, которые ярко проявились во время боев. «Так, эффективность как разведывательных, так и ударных вылетов сильно зависела от погодных условий. Кроме того, как оказалось, серийное производство турецких изделий сильно зависит от иностранных комплектующих – в частности канадского производства, что серьезно ограничивает пополнение парка этих летательных аппаратов в дальнесрочной перспективе», — отметил он.

Жирохов подчеркнул, что кроме развития беспилотной авиации любой современной армии стоит задуматься и о развитии средств борьбы с ней. «Ведь кроме средств радиоэлектронного подавления на вооружении должны быть и, как минимум, мелкокалиберная зенитная артиллерия. Кроме того, при построении системы ПВО следует озаботиться о прикрытии средних ЗРК другими системами», — считает он.