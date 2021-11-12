Глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что аннексированный Крым сейчас является «российской территорией».

«Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал Макей.

МИД России и Кремль заявление Макея пока не комментировали. Официально Минск не заявлял о признании Крыма российским, хотя и не выступал с осуждением аннексии.

Но вот это заявление главы МИД уже подводит ситуацию к грани.

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко прокомментировал заявление министра Макея.

«Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах, — сказал Николенко. — Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».

Представитель МИД выразил надежду на то, что в Минске осознают это.

Летом Александр Лукашенко говорил, что готов признать Крым частью России только после того, как это сделают все российские олигархи, напоминает Радио Свобода. В начале ноября Лукашенко во время заседания госсовета Союзного государства отметил, что российский президент не пригласил его с собой в поездку на полуостров. Владимир Путин в ответ пообещал показать Лукашенко установленный в Севастополе памятник, посвящённый окончанию Гражданской войны в России.

Вряд ли Украина заинтересована в разрыве дипотношений с соседним государством. Интересно, что думают по этому поводу в Минске? Может ли быть так, что Москва искушает Лукашенко пойти и на этот шаг в обмен на какие-то выгоды? И к каким еще последствиям в регионе может привести признание Крыма частью РФ со стороны руководства Беларуси? На эти вопросы ответили известные эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев):

— Чем глубже будет происходить «поглощение» Беларуси Кремлем, тем более антиукраинской и антизападной будет риторика Лукашенко. Этот процесс уже необратимый. Запад упустил возможность вырвать Беларусь из российской пасти. Надо было или «покупать» Лукашенко, закрывая глаза на его авторитаризм, или реально помогать оппозиции, в том числе по силовому направлению.

Беларусь постепенно превращается в плацдарм Кремля, более комфортный для него, чем собственная территория. Атака завезенных мигрантов на Польшу и страны Балтии, российская техника и частично войска, оставшиеся у границ Украины и Польши после учений «Запад-2021», посадка самолета с оппозиционным журналистом. Я не исключаю в будущем каких-либо более масштабных провокаций со стороны Беларуси против Украины или Польши, когда при этом Путин будет занимать позицию «это не я, это Лукашенко». Просто надо понимать и осознавать риски, связанные с происходящей прокремлевской трансформацией Беларуси.

Михаил Гончар, украинский эксперт, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность»:

— Беларусь во главе с самоизбранным Лукашенко после выборов 2020 года все меньше напоминает независимое государство, а все больше становится Западным федеральным округом России.

Будучи легитимным президентом Беларуси до 2020 года, Александр Лукашенко, помнится, в 2017 году заявлял, что «братская Украина сейчас воюет за свою независимость», имея в виду отражение российской интервенции на востоке Донбасса. Тогда он вынашивал планы уменьшения энергетической зависимости от России, покупая нефть из Азербайджана и даже пробные партии из США. Теперь, будучи узурпатором власти, непризнанным большинством стран-членов ООН главой государства, он готов на все, лишь бы ее сохранить. Свободы маневра у него практически нет. Зависимость от Путина становится тотальной, потому что только на Россию он и может опираться.

Делая заявления о Крыме устами своего министра Макея, Лукашенко рассчитывает на списание Москвой долгов, а они уже немалые — накопилось более 8 млрд долл. США. Россия, конечно, продолжает давать деньги в долг, но по “чайной ложечке”, а отдавать Минску нужно все больше и больше.

Если Лукашенко отважится признать Крым российским, то разрыв отношений Киева с Минском станет неизбежным. Потому что с федеральным округом дипотношения не поддерживают. А если еще Беларусь превратится в место разворачивания российских военных баз, то и тем более нет смысла иметь отношения с субъектом, утратившим суверенитет и независимость.