Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдут 12-16 сентября.

Об этом говорится в информации, распространенной Минобороны Беларуси.

Общей целью учений станет проверка возможностей Беларуси и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии, отметили в Минобороны.

В ходе учений «Запад-2025» планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Руководство учением будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси.