К моменту начала крупномасштабного контрнаступления ВСУ западные военные чиновники понимали, что Киеву не хватает обучения и вооружения — от снарядов до военных самолетов — чтобы вытеснить российские войска. Но они надеялись, что украинское мужество и находчивость помогут добиться успеха, сообщает The Wall Street Journal.

Однако минные поля, обширные укрепления и российская авиация в значительной степени препятствуют существенным успехам украинских войск. Вместо этого украинская кампания рискует зайти в тупик, а Вашингтон и его союзники рискуют ввязаться в материальную поддержку длительной войны, которая потребует огромного вливания современного вооружения и дополнительного обучения, чтобы дать Киеву шанс на победу.

В то же время российская армия сталкивается с низким моральным состоянием из-за истощения, плохого снабжения и разногласий среди российских лидеров, свидетельствуют украинская и западная разведка. Россия, утверждают собеседники издания, не в состоянии взять инициативу и атаковать украинские позиции, но ее вооруженные силы остаются достаточно сильными, чтобы удерживать сотни километров укрепленных позиций.

Украина надеялась найти пробелы в российских укреплениях, прорвать войска и вызвать хаос, подобно тому, что ее силы достигли в прошлом году. Вместо этого минные поля замедлили атакующие силы Киева, оставив их уязвимыми для ударов российских самолетов и ракет.

Преодоление российских воздушных сил — главная причина, по которой Зеленский и его команда уже месяцами лоббируют перед Вашингтоном и его европейскими союзниками поставку американских истребителей F-16, но необходимого разрешения на поставки этих самолетов в ВСУ администрация США еще не дала. Создание необходимой базы для их эксплуатации займет месяцы, и, по мнению аналитиков, F-16 появятся в небе над Украиной не раньше следующего года. (moscowtimes.ru)